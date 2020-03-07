Происшествия
РИА НовостиВ Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
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Здоровье
Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Игры
Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса
Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Здоровье
Президент РТ: Женщина должна быть социально защищена
Авто
Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Политика
Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж
Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса.
Общество
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Культура
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Финансы
Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль
Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.
Единоборства
Фергюсон: Нурмагомедов никогда не дрался на улице
Американский боец Тони Фергюсон на пресс-конференции, посвящённой титульному бою с Хабибом Нурмагомедовым, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, усомнился в силах предыдущих оппонентов россиянина, подчеркнув, что у того никогда не было уличных драк.
Космос
NASA опубликовало панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении
Фото с сайта nasa.gov Разрешение одной из присланных панорам составляет 1,8 миллиарда пикселей, а второй - 650 миллионов пикселей.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Здоровье
Обнаружены изменения симптомов коронавируса
Футбол
«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании
Политика
Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу
Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов.
Армия и оружие
Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
Армия и оружие