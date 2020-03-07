Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
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Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае

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Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо снова арестован в Парагвае

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Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

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Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
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Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса

Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

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Известия вчера в 21:59
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
RT на русском вчера в 07:54
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
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Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса.
РБК 04 марта в 13:52
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
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На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне

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На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Piter.tv вчера в 14:39
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Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
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В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Финансы

Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль

Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.
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Американский боец Тони Фергюсон на пресс-конференции, посвящённой титульному бою с Хабибом Нурмагомедовым, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, усомнился в силах предыдущих оппонентов россиянина, подчеркнув, что у того никогда не было уличных драк.
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Космос

NASA опубликовало панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении

Фото с сайта nasa.gov Разрешение одной из присланных панорам составляет 1,8 миллиарда пикселей, а второй - 650 миллионов пикселей.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК вчера в 13:28
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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
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Обнаружены изменения симптомов коронавируса

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«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

РИА Новости вчера в 17:32
Политика

Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов.
РБК 05 марта в 13:11
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста 04 марта в 12:38
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru вчера в 13:40
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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