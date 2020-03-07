"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.

В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

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