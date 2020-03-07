Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
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Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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