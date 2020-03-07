Происшествия
РИА НовостиВ Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи познакомил новую возлюбленную с мамой
Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Хоккей
«Салават Юлаев» в Уфе разгромил «Авангард»
Стоит отметить, что хозяева сумели отыграть преимущество соперников в две шайбы Голами в матче отметились: Теэму Хартикайнен – 2 гола (" Салават Юлаев"), Сергей Шумаков (" Авангард"), Алексей Емелин (" Авангард"), Владимир Жарков (" Салават Юлаев"), Сакари Маннинен (Салават Юлаев), Александр Бурмистров (" Салават Юлаев"), Петр Хохряков (" Салават Юлаев").
Здоровье
Обнаружены изменения симптомов коронавируса
Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
Футбол
Чорлука ожидает тяжелой игры против «Ахмата»
Перед матчем тренер объяснит нам план на матч. Против "Ахмата" всегда сложно играть.
Общество
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
Армия и оружие
Эрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил договорённости по сирийской провинции Идлиб, достигнутые с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Финансы
Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны
Эксперты предупреждали, что изменения курса доллара на Украине будут связаны с коронавирусом.
Футбол
Матч «ПСЖ» в чемпионате Франции перенесен из-за коронавируса
Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Страсбуром» и «ПСЖ» был перенесен на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Общество
«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян. Почти 58% россиян пропускают оплату из-за финансовых трудностей.
Экономика
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.