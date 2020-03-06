Происшествия
News.ruРоналдиньо арестован в Парагвае
В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем. Сейчас Роналдиньо и его брат находятся в отеле под надзором полиции. Позже их доставят на допрос для дачи показаний.
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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.
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Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса
Россия временно приостановит пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают из Ирана для обучения, работы или туризма.
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Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
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Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
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В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Эксперт объяснил падение курса рубля
Ранее курс евро впервые с января 2019 года превысил отметку в 77 рублей. Американский доллар поднялся выше 68 рублей.
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Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
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Эрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу
Заключенное с Россией соглашение по прекращению огня в сирийском Идлибе принесет значительные выгоды, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Трамп назначил нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома
Президент США Дональд Трамп сообщил, что конгрессмен Марк Медоуз станет новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома.
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Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Политика
Глава Росавиации назначен первым замминистра транспорта
Назначение на должность первого заместителя министра транспорта РФ получил руководитель Росавиации Александр Нерадько, 6 марта сообщает пресс-служба правительства РФ.
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Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
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У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
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Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
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Иван Ургант поздравит россиянок клипом с Niletto
Шоу-бизнес
Проклова оголилась в Instagram и вызвала бурную реакцию у подписчиков
Актриса Елена Проклова выложила в своем Instagram фотографии в купальнике, что повлекло за собой жаркий диспут между сторонниками артистки и скептиками, сообщает «Экономика сегодня».
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В Италии число жертв коронавируса превысило 100 человек
Число умерших в результате заражения коронавирусом нового типа в Италии достигло 107.
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Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
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Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.