Происшествия

News.ruNews.ruРоналдиньо арестован в Парагвае

В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем. Сейчас Роналдиньо и его брат находятся в отеле под надзором полиции. Позже их доставят на допрос для дачи показаний.
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