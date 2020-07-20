Политика
Российская газетаВ Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. Информацию подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. "Черные ящики" рейса № PS752 доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ.
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«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
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Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
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Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
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