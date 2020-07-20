Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. Информацию подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. "Черные ящики" рейса № PS752 доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ.
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В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Тегеране украинского Boeing 737

Газета.Ru00:38

Во Франции сегодня приступят к экспертизе бортовых самописцев сбитого в Иране Боинга «Международных авиалиний Украины»

Эхо Москвывчера в 23:12

«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж

Аргументы и Фактывчера в 21:39

«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета прибыли в Париж

Росбалтвчера в 21:40

Канада подтвердила передачу самописцев с украинского самолета в Париж

REGNUMвчера в 21:15

В Париж доставлены черные ящики со сбитого в Иране украинского самолета

Вести.Ruвчера в 21:11

«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж

Интерфаксвчера в 20:56
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa вчера в 14:49
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Политика

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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На юго-востоке Москвы автобус врезался в остановку

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«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
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Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
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Авто

Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем в РФ

Самой ожидаемой новинкой на рынке нашей стране является обновленная Lada Vesta.
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 18 июля в 04:49
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Общество

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале

В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
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Армия и оружие

Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon

Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform 18 июля в 03:23
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
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Автоспорт

Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии

Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings вчера в 13:11
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
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Общество

Сахалинцы жалуются на скопление мусора возле контейнеров

АСТВ 17 июля в 19:22
Футбол

Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Piter.tv 00:13
Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
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Политика

Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть

10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru вчера в 09:37
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука вчера в 18:04
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Игры

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World

Скорее всего, Ясенев попал в команду разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Вот как должен выглядеть ремастер Diablo.
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Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
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Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
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Армия и оружие

Украинские боевики дважды за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

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Госдолг саратовских муниципалитетов вырос на 100 млн рублей

Общий долг саратовских муниципалитетов составляет 10 млрд 669 млн 766 тысяч рублей (по сравнению с ситуацией на 1 июня цифра выросла более, чем на 100 млн рублей).
Взгляд-инфо 01:15
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