Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. Информацию подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. "Черные ящики" рейса № PS752 доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ.
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В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Тегеране украинского Boeing 737

Газета.Ru00:38

Во Франции сегодня приступят к экспертизе бортовых самописцев сбитого в Иране Боинга «Международных авиалиний Украины»

Эхо Москвывчера в 23:12

«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж

Интерфаксвчера в 20:56

«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж

Аргументы и Фактывчера в 21:39

Канада подтвердила передачу самописцев с украинского самолета в Париж

REGNUMвчера в 21:15

В Париж доставлены черные ящики со сбитого в Иране украинского самолета

Вести.Ruвчера в 21:11

«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета прибыли в Париж

Росбалтвчера в 21:40
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

РИА Новости 02:58
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
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Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Газета.Ru 00:09
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Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

REGNUM 18 июля в 11:07
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Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Экономика

Реальные доходы россиян во II квартале упали на 8%

Во II квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
Саминвестор 00:42
2,1K
Армия и оружие

Подбивший 67 американских самолетов Китай показал США воздушный бой

Lenta.ru 02:07
Политика

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Общество

Роскачество перечислило опасные для человека виды рыб

Известия 01:00
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Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05
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Общество

Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID

В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
РЕН ТВ вчера в 19:33
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
2,6K
Армия и оружие

«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии

Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
Военное обозрение 02:40
Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
175
Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
221
Общество

Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию

Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
ПРАЙМ 02:46
6
Армия и оружие

Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
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Шоу-бизнес

Звезду сериала «Универ» не узнали без макияжа и сравнили с бабушкой

Поклонники Валентины Рубцовой не узнали звезду «Универа» без макияжа.
Невские Новости вчера в 07:59
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости 17 июля в 07:58
2,4K
Спорт

40 лет назад в Москве начались XXII летние Олимпийские игры

В Москве 40 лет назад, 19 июля 1980 года, открылись XXII летние Олимпийские игры.
Национальная служба новостей вчера в 05:50
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Армия и оружие

Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море

Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM 02:36
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Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa 18 июля в 15:57
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru вчера в 03:04
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Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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