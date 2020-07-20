В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. Информацию подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. "Черные ящики" рейса № PS752 доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ.

В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

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