Политика
Российская газетаВ Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. Информацию подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. "Черные ящики" рейса № PS752 доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ.
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«Черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж
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Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
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«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии
Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
Военное обозрение 02:40
Общество
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Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
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Народные новости 17 июля в 07:58
Спорт
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В городах Дальнего Востока возобновились митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Культуромания 18 июля в 11:20