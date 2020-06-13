Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки. Об этом 13 июня сообщила газета Le Figaro.
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с чего всё началось
По данным
 Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.
РБК13:59

Подробнее о событии

В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

РБК13:59

СМИ: манифестация против расизма в Марселе переросла в столкновения с полицией

ТАСС16:15

Марш в Париже прошел на месте

Коммерсантъ13:45

Активисты начали расходиться с площади Республики в Париже

Интерфакс13:44

В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

RT на русском15:03

В Париже задержали 26 участников акции против расизма

РИА Новости13:33

Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

News.ru11:02
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
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Газета.Ru 13:01
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Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В Лондоне футбольные болельщики и правые радикалы проявляют агрессию по отношению к полицейским и журналистам, сообщает РИА Новости.
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Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Америке победа Байдена, уверен, Трамп выйдет боком, ведь он слаб в международных делах.
Вести.Ru 15:11
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
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Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Киберспорт

В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain

В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport вчера в 03:21
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК вчера в 06:27
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

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Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

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Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
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Общество

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
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Футбол

Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

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Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

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Авто

Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы

Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
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Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове

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В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

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В Китае на шоссе взорвался бензовоз

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