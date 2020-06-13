с чего всё началось

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки. Об этом 13 июня сообщила газета Le Figaro.

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

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