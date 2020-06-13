с чего всё началось

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки. Об этом 13 июня сообщила газета Le Figaro.

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Здоровье Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org. 35

Здоровье При каких условиях Алтайский край вернётся к ограничительным мерам? Для прибывающих на Алтай из других территорий страны отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 631

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС. 454

Экономика В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга» Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране. 180

Футбол «Спартак» провел тренировочное занятие на базе в Тушине Московский "Спартак" провел тренировочное занятие на базе в Тушине, передает пресс-служба команды в Twitter.

Общество Россияне смогут получить социальную помощь без справок Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. 1,3K

Авто Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 87

Авто Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 483

Происшествия Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП Журналист и телеведущий Владимир Соловьев допустил, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием, мог нарушить условия домашнего ареста. 10

Происшествия Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу. 38

Общество Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня. 16

Происшествия В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт в результате разлива нефти, сообщает компания.