Происшествия
ИзвестияВ Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки. Об этом 13 июня сообщила газета Le Figaro.
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Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
Здоровье
При каких условиях Алтайский край вернётся к ограничительным мерам?
Для прибывающих на Алтай из других территорий страны отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Вести Алтай 22:32
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Футбол
«Спартак» провел тренировочное занятие на базе в Тушине
Московский "Спартак" провел тренировочное занятие на базе в Тушине, передает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 11:22
Общество
Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал
Говорит Москва 03:00
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
Московский Комсомолец 10 июня в 17:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Космос
Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно
В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies.
Известия 19:39
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
REGNUM вчера в 07:03
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 01:14
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
Происшествия
Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев допустил, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием, мог нарушить условия домашнего ареста.
Газета.Ru 22:19
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Общество
Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита
Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
Невские Новости 20:20
Технологии
Илон Маск начал продажи технологии, признанной опасной
«OpenAI» — компания, созданная Илоном Маском начала продажи технологии, которая способна воссоздавать полноценные тексты на основе обрывков данных.
ГЛАС.RU 08:45
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива
Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт в результате разлива нефти, сообщает компания.
РИА Новости 20:50
Происшествия
Грузовой катер перевернулся на Камчатке
Вести.Ru 20:40
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Авто
Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров
Компания Honda представила обновлённую версию 7-местного кроссовера Honda BR-V.
Новые автомобили вчера в 23:23