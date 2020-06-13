Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки. Об этом 13 июня сообщила газета Le Figaro.
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с чего всё началось
По данным
 Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.
РБК13:59

Подробнее о событии

В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

РБК13:59

В Париже начались массовые беспорядки из-за протестов против расизма

Московский Комсомолец10:34

В Париже задержали 26 человек на акции протеста против расизма

RT на русском14:04

Во Франции проверят антисемитские лозунги на акции против расизма

Известия13:03

Во Франции начали проверку в связи с антисемитскими лозунгами на акции против расизма

ТАСС12:44

Активисты начали расходиться с площади Республики в Париже

Интерфакс13:44

В Париже задержали 26 участников акции против расизма

РИА Новости13:33
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Общество

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
10
Наука

Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

Целью было проанализировать эхо от границы между расплавленным ядром Земли и твердым мантийным слоем над ним.
Экономика сегодня 14:04
8
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
5
Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

РИА Новости 14:29
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Коммерсантъ вчера в 11:23
2,1K
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
931
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
1,5K
Политика

Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
3,9K
Экономика

В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года.
РБК 13:37
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
449
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2,1K
Политика

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com 14:42
175
Наука

Палеонтологи нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Из всего вышеизложенного был сделан вывод о том, что многие миллионы лет назад предки крокодилов передвигались на передних лапах, как и многие другие виды динозавров.
Русская Планета вчера в 05:28
71
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
548
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК 14:08
Кино

В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

Neva.Today 10 июня в 14:50
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,8K
Футбол

Защитник «Шахтера» Исмаили выбыл на полгода

Бразильский защитник Исмаили не поможет больше «Шахтеру» в текущем плей-офф Лиги Европы.
Бомбардир.ру 11:56
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
1,1K
Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
44
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
266
Здоровье

Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника

Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 05:21
1
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
7K
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
142
Футбол

«Сельта» со Смоловым упустила ничью в концовке матча с «Вильярреалом»

Матч "шел" к нулевой ничье, однако на 91-й минуте победный для "Вильярреала" гол забил Ману Тригерос — 0:1.
ИА Красная Весна 12:59
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
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