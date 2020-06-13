Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. Для разгона манифестации полиция применила слезоточивый газ. В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек.
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В Париже задержали 26 человек на акции протеста против расизма

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