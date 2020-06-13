с чего всё началось

В Париже на несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия начались беспорядки, пишет РИА "Новости". Сообщается, что протест, в котором участвуют 10 тысяч человек, начался в 14:30 по местному времени.

В Париже на митинге против полицейского насилия начались беспорядки

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