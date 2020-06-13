Происшествия
Газета.RuВ Париже на митинге против полицейского насилия начались беспорядки
В Париже на несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия начались беспорядки, пишет РИА "Новости". Сообщается, что протест, в котором участвуют 10 тысяч человек, начался в 14:30 по местному времени.
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Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия 06:32
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Происшествия
У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми
Газета.Ru 19:52
Общество
Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции.
Lenta.ru 20:57
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо 20:23
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
Происшествия
В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива
Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт в результате разлива нефти, сообщает компания.
РИА Новости 20:50
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Политика
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.
Известия вчера в 01:12
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 30 295
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.
RT на русском 20:32
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Игры
Torchlight III вышла в раннем доступе в Steam
CyberSport.ru 14:48
Общество
Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
РИА Новости 05:48
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Общество
В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ 12:45
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита
Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
Невские Новости 20:20