Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. Для разгона манифестации полиция применила слезоточивый газ. В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек.

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

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