Происшествия
Российская газетаВ Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. Для разгона манифестации полиция применила слезоточивый газ. В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек.
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В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Комсомольская правда12:16
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Интерфакс вчера в 16:18
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РИА Новости вчера в 09:37
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Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
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В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
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В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
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