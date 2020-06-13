Общество
РБКВ Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией. По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.
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В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли стычки участников с полицией
Эхо Москвывчера в 16:01
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку
В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Политика
Путин анонсирует «контргиперзвук»
Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российская газета 00:13
Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия вчера в 19:44
Общество
В Пекине за сутки выявили 36 случаев COVID-19
РИА Новости 01:29
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург 11 июня в 13:39
Общество
Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 20:57
Футбол
Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.
Газета.Ru 00:50
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом "Звезда".
РИА Новости 00:13
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 12 июня в 14:15
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма
Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
Общество
Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре
По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 06:30
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Общество
Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей
Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Здоровье
На Кубани выявили 78 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 78 новых случаев коронавируса, при этом в связи с выздоровлением из больниц выписали 25 человек.
Деловая газета. Юг вчера в 04:16