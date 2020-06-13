В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией. По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.

В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

Политика В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии. 1

Политика Путин анонсирует «контргиперзвук» Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».

Происшествия Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело. 1

Происшествия Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 462

Общество Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции. 12

Футбол Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 753

Общество Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом "Звезда". 1

Общество Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. 311

Общество Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией. 5

Общество В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 1

Хоккей Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.