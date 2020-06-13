Общество

РБКРБКВ Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией. По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.
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В Париже и Лондоне вспыхнули стычки на акциях против полицейского произвола

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В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли стычки участников с полицией

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В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

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Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом "Звезда".
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