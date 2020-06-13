Происшествия
РБКВ Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией. По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.
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Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 12 июня в 01:59
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Общество
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 20:57
Происшествия
Адвокат назвал сумму, которая спасёт Ефремова от тюрьмы
Адвокат Павел Левшун рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.
ТВ Центр 12 июня в 08:18
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС вчера в 16:17
Космос
В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник
Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
Здоровье
В Свердловской области растет коэффициент распространения инфекции
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) возрос в Свердловской области, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом ИЦК, 12 июня передает ежедневная интернет-газета Вечерние ведомости.
ИА Красная Весна вчера в 13:54
Здоровье
В Забайкалье умерли ещё двое больных коронавирусом
66 больных выявили в Забайкалье за сутки В Забайкальском крае на 12 июня заражённых коронавирусной инфекцией 1907 человек, из них 325 детей.
Байкал-Daily 12 июня в 02:27
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Здоровье
Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:16
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Авто
Из полицейского фургона получился отличный внедорожный кемпер
Два немецких энтузиаста приобрели в Бельгии на аукционе военный фургон Iveco 40.10, чтобы переделать его в дом на колесах.
Car.ru 12 июня в 11:47
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Здоровье
Еще 320 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
На 12 июня в Свердловской области у 8826 человек подтвержден COVID-19.
Kursk.com 12 июня в 03:56
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой
Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
Невские Новости 12 июня в 18:00
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Футбол
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
RT на русском вчера в 07:14
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 12 июня в 07:32
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 10:25
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51