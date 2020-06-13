В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией. По данным Figaro, от 15 тыс. до 20 тыс. человек собрались в субботу на площади Республики в Париже на несанкционированную акцию протеста против полицейского беспредела и расизма.

В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией

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