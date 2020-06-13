Происшествия
Газета.RuВ Париже на митинге против полицейского насилия начались беспорядки
В Париже на несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия начались беспорядки, пишет РИА "Новости". Сообщается, что протест, в котором участвуют 10 тысяч человек, начался в 14:30 по местному времени.
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Происшествия
У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми
Газета.Ru 19:52
Игры
Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:13
Игры
Torchlight III вышла в раннем доступе в Steam
CyberSport.ru 14:48
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«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Советский спорт 14:51
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
Газета.Ru 10:43
Общество
Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента
Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия вчера в 01:30
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета 06:10
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru вчера в 03:18
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 30 295
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.
RT на русском 20:32
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Киберспорт
Team Secret и OG сыграют в финале BLAST Bounty Hunt
Команда Клемента Иванова прошла в финал, где встретится с OG, которые оказались сильнее Alliance (2:0).
Матч ТВ 11 июня в 04:48
Происшествия
В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива
Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт в результате разлива нефти, сообщает компания.
РИА Новости 20:50
Общество
Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
РБК 20:01
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита
Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
Невские Новости 20:20
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
Происшествия
В Казани полностью потушили пожар на газохранилище
В столице Татарстана полностью ликвидировали пожар на Казанской кустовой базе сжиженного газа.
Российская газета 09:51
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия
Трех человек спасли из пятиметрового колодца в Магдагачинском районе
Огнеборцы ПЧ-33 поселка Магдагачи спасли из колодца трех человек. 13 июня около 15:00 им сообщили, что мужчины упали в старый колодец.
Телепорт 19:51
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» состоится в онлайн-формате
Иваново, 11 июня 2020, 11:43 — REGNUM Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского состоится в полном объеме в запланированные ранее сроки, но в онлайн-формате.
REGNUM 11 июня в 04:43
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости вчера в 00:13