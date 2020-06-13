Общество
RT на русскомВ Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки
В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки. В столице Франции на акции против расизма митингующие в чёрной одежде с закрытыми лицами начали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, а также подожгли мусор.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Политика
Путин назвал выгоду для мира от сильной России
Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Известия 16:40
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Экономика
Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги
Прокофьев отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, курс доллара может подняться.
Вечерняя Москва 09:26
Общество
В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов
В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
Игры
Sony представила первые игры для PlayStation 5
Lenta.ru 11 июня в 16:52
Интернет
Новая функция поиска появится в WhatsApp
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera вчера в 10:19
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК 17:36
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
Авто
Опубликованы новые данные о проектах Aurus
Evo-rus.com вчера в 14:05
Общество
Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента
Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия вчера в 01:30
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС 16:46
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Футбол
«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича
Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
Metaratings 13:14
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12