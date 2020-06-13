В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки. В столице Франции на акции против расизма митингующие в чёрной одежде с закрытыми лицами начали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, а также подожгли мусор.

В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

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