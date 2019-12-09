Политика

Вести ФМВести ФМВ Париже началась встреча Путина и Макрона

Президент Владимир Путин проводит встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном перед началом саммита в нормандском формате.
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