Президент Владимир Путин проводит встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном перед началом саммита в нормандском формате.

В Париже началась встреча Путина и Макрона

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