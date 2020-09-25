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Известия
Известия

В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина

Власти Франции начали расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Франции пишет ТАСС в четверг, 24 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

Французские власти проводят расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции.
ТАССвчера в 14:44
Подробнее о событии
Известия

В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина

Известия21:10
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

ТАССвчера в 14:44
Коммерсантъ

Во Франции расследуют появление в Le Monde подробностей разговора Макрона и Путина о Навальном

Коммерсантъвчера в 15:33
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РИА Новостивчера в 15:29
RT на русском

Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина

RT на русскомвчера в 15:20
Lenta.ru

Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Lenta.ruвчера в 15:12
РБК

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РБКвчера в 15:54

РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) направило ноту представителю ОЗХО от Германии, потребовав предоставить РФ материалы по делу оппозиционного политика Алексея Навального в течение десяти дней.
РФ потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней
Mockva.ruвчера в 10:33
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В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей.
Российская газетавчера в 14:01
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В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

Военные специалисты США обеспокоены сотрудничеством России и КНР в Арктике, а также возможностями российских ракетных комплексов «Бастион», который в случае развертывания на Чукотке могут внезапно поражать цели на Аляске.
Профильвчера в 11:45
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Новая линейка AMD Ryzen 5000U может включать старые процессоры

В начале следующего года компания AMD должна выпустить мобильные процессоры Ryzen 5000U на архитектуре Zen 3. Согласно ряду данных, эта линейка на самом деле будет состоять из двух: процессоров Cezanne и процессоров Renoir Refresh или же Lucienne.
iXBT.comвчера в 04:05