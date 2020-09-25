Вечерняя Москва 22

Власти Франции начали расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Франции пишет ТАСС в четверг, 24 августа.