Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина

Власти Франции начали расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Франции пишет ТАСС в четверг, 24 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

Французские власти проводят расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции.
ТАССвчера в 14:44
Подробнее о событии
Известия

В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина

Известия21:10
РБК

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РБКвчера в 15:54
Lenta.ru

Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Lenta.ruвчера в 15:12
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РИА Новостивчера в 15:29
RT на русском

Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина

RT на русскомвчера в 15:20
Коммерсантъ

Во Франции расследуют появление в Le Monde подробностей разговора Макрона и Путина о Навальном

Коммерсантъвчера в 15:33
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

ТАССвчера в 14:44

Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

Заявление Крафт явно выделялось по эмоциональности и форме на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход.
РИА Новостивчера в 13:24
5

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ruвчера в 11:52

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новости03:37