В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина
Власти Франции начали расследование о публикации в СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Франции пишет ТАСС в четверг, 24 августа.В источнике
С чего всё началось
Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина
Французские власти проводят расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции.
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