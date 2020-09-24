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РИА Новости
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

Французские власти проводят расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции.
ТАССвчера в 14:44
Подробнее о событии
RT на русском

Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина

RT на русскомвчера в 15:20
Вести.Ru

Власти Франции начали расследование из-за утечки разговора Путина с Макроном

Вести.Ruвчера в 15:35
Коммерсантъ

Во Франции расследуют появление в Le Monde подробностей разговора Макрона и Путина о Навальном

Коммерсантъвчера в 15:33
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РИА Новостивчера в 15:29
РБК

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РБКвчера в 15:54
Lenta.ru

Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Lenta.ruвчера в 15:12
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

ТАССвчера в 14:44

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
2

«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными».
РБКвчера в 12:40
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МИД Белоруссии напомнил, что Лукашенко избран народом

Минск, 24 сентября 2020, 18:39 — REGNUM Непризнание рядом стран легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко ничего не значит, поскольку за этого кандидата проголосовал белорусский народ, сообщили 24 сентября в пресс-службе МИД республики.
REGNUMвчера в 12:07
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТвчера в 14:19