В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина
Французские власти проводят расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции.
ТАССвчера в 14:44
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Коммерсантъвчера в 15:33