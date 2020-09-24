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РИА Новости
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

Французские власти проводят расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции.
ТАССвчера в 14:44
Подробнее о событии
РБК

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РБКвчера в 15:54
Вести.Ru

Власти Франции начали расследование из-за утечки разговора Путина с Макроном

Вести.Ruвчера в 15:35
Lenta.ru

Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Lenta.ruвчера в 15:12
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РИА Новостивчера в 15:29
RT на русском

Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина

RT на русскомвчера в 15:20
Коммерсантъ

Во Франции расследуют появление в Le Monde подробностей разговора Макрона и Путина о Навальном

Коммерсантъвчера в 15:33
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

ТАССвчера в 14:44

Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
ТАСС23 сентября в 08:40
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В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM17:01

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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