Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

РБКвчера в 15:54
Вести.Ru

Власти Франции начали расследование из-за утечки разговора Путина с Макроном

Вести.Ruвчера в 15:35
ТАСС

Франция ведет расследование публикации в СМИ данных о беседе Макрона и Путина

ТАССвчера в 14:44
РИА Новости

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина с Макроном

РИА Новостивчера в 15:29
RT на русском

Во Франции начали проверку из-за публикаций о беседе Макрона и Путина

RT на русскомвчера в 15:20
Lenta.ru

Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Lenta.ruвчера в 15:12
Коммерсантъ

Во Франции расследуют появление в Le Monde подробностей разговора Макрона и Путина о Навальном

Коммерсантъвчера в 15:33

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
323

МИД Белоруссии напомнил, что Лукашенко избран народом

Минск, 24 сентября 2020, 18:39 — REGNUM Непризнание рядом стран легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко ничего не значит, поскольку за этого кандидата проголосовал белорусский народ, сообщили 24 сентября в пресс-службе МИД республики.
REGNUMвчера в 12:07
54

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
2

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
681

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
РИА Новости23 сентября в 14:06
26

Volkswagen показал первый серийный электрический кроссовер

Компания Volkswagen представила свой серийный электрокроссовер ID.4. Отметим, что данная новинка дебютировала в заднеприводной модификации, которая в конце этого года появится на рынке Европе и в начале следующего года — в США.
32CARS.ruвчера в 15:18
5