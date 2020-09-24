В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
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В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.В источнике
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Во Франции расследуют появление в Le Monde подробностей разговора Макрона и Путина о Навальном
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