Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.

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Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

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