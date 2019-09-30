Политика
REGNUMПутин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Лидеры двух стран пообщались около двух минут на выходе из церкви Сен-Сюльпис в Париже, где проходила панихида по Жаку Шираку.
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Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 09:08
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Политика
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