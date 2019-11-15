Политика
RT на русскомВо Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря. Об этом информирует Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
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с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.Ведомости10:47
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Авто
Рассекречены новые детали «русского Прадо» от УАЗ
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В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
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Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
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Музыка
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Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
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Саа: «Ван Нистелрой доводил до слёз Роналду»
Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом.
Происшествия
В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Наука
Шопинг в интернете могут признать психическим расстройством
Общество
Жителей карельского города испугал желтый снег и мертвые птицы
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты проведут проверку и выяснят, почему снег окрашен в желтый цвет и с чем связана гибель птиц.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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Липчане отмечают Международный день недоношенных детей
Жители Липецкой области вместе со всем мировым сообществом отмечают День недоношенных детей.
Происшествия
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В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Футбол
РФС рассчитывает получить от Adidas новый дизайн формы для сборной
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Adidas подготовит новый вариант игровой формы для сборной России.
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Политика
Заявившую о преследованиях депутата исключили из фракции Зеленского
Депутатов Верховной Рады Украины Анну Скороход и Антона Полякова исключили из парламентской фракции «Слуга народа».
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Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.