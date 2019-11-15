с чего всё началось

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря. Об этом информирует Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

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