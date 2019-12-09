Политика

Вместе-РФВместе-РФВ Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в «нормандском формате»

В Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в «нормандском формате». В сегодняшней встрече примут участие лидеры России, Франции, Германии и Украины.
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В Париже впервые за три года пройдет саммит «нормандской четвёрки»

Общественное телевидение России01:48

Минские соглашения. История и выполнение

ТАСС04:06

Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж

Известиявчера в 16:01

Чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже

RT на русскомвчера в 23:00

«Нормандский формат» оживает после трех лет забвения

Вести.Ruвчера в 21:30

Лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся сегодня в Париже

Эхо Москвывчера в 18:04

В Париже пройдет саммит «нормандской четверки»

Первый каналвчера в 23:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:55
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Коммерсантъ 05:12
Общество

Определена дата прихода зимней погоды в Москву

Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Газета.Ru 06:24
Происшествия

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", запущенный 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а", пристыковался Международной космической станции (МКС).
ТАСС 06:01
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Общество

Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ

На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России).
Коммерсантъ 06:14
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Шоу-бизнес

Познер не стал отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Discover24 05:53
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Футбол

Российский судья Карасев обслужит игру «Боруссии» в Лиге чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и пражской "Славией".
Газета.Ru вчера в 05:45
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец вчера в 04:25
Спорт

Участию сборной России в матчах Евро-2020 ничего не угрожает

Президент WADA Крейг Риди прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием России, передает Тне Іпdерепdепт.
ProstoProSport 04:24
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
РИА Новости 03:44
Авто

Появилась свежая информация о Lada Granta нового поколения

Обновленная Гранта снова стала бестселлером российского рынка, но вазовцы уже работают над новым поколением модели.
Tvoe-avto.com 05:35
Армия и оружие

Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

РБК 06:15
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru вчера в 10:53
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Рифей-Пермь 07 декабря в 01:05
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Ведомости 06:23
Экономика

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
Интерфакс 05:24
Футбол

Джано и Гулиев могут покинуть «Спартак» зимой

Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой.
Sport24.ru 04:59
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