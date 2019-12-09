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Вместе-РФВ Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в «нормандском формате»
В Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в «нормандском формате». В сегодняшней встрече примут участие лидеры России, Франции, Германии и Украины.
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В Париже впервые за три года пройдет саммит «нормандской четвёрки»
Общественное телевидение России01:48
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