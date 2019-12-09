В Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в «нормандском формате». В сегодняшней встрече примут участие лидеры России, Франции, Германии и Украины.

В Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в «нормандском формате»

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