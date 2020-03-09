Происшествия
ТАССВ Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Технологии
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Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому
Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Экономика
Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике
Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Армия и оружие
Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Теннис
Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее
Украинка Элина Свитолина завоевала титул на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Энергетика
Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти
Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию
"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Общество
Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна
Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
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