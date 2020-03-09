По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.

В Париже произошла стрельба в мечети

Энергетика Цена нефти Brent упала до $31,74 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.

Технологии Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.

Экономика Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.

Политика Путин определил полномочия Медведева Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.

Армия и оружие Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Теннис Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее Украинка Элина Свитолина завоевала титул на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.

Энергетика Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.

Авто Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию "Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.