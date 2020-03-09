Происшествия

ТАССТАССВ Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СМИ: стрельба у парижской мечети могла произойти из-за личного конфликта

ТАССвчера в 18:12

СМИ: полиция в Париже назвала возможную причину стрельбы у мечети

РИА Новостивчера в 19:56

В Париже неизвестный открыл стрельбу на территории мечети

РБКвчера в 17:34

СМИ: в Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети

Коммерсантъвчера в 18:07

Неизвестный открыл стрельбу возле мечети в Париже

URA.Ruвчера в 17:46

Полиция: основная версия стрельбы у мечети в Париже - сведение личных счетов

Вести.Ruвчера в 18:46

Неизвестный открыл стрельбу в одной из мечетей Парижа

Комсомольская правдавчера в 21:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Армия и оружие

США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных

Ferra вчера в 12:37
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Технологии

Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.
Lenta.ru 07 марта в 22:46
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 07 марта в 04:55
Общество

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Lenta.ru вчера в 04:47
Экономика

Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике

Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением.
ТАСС 06 марта в 08:12
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Политика

Путин определил полномочия Медведева

Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Российская газета вчера в 08:14
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Армия и оружие

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия 00:29
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Теннис

Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее

Украинка Элина Свитолина завоевала титул на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
РИА Новости 00:24
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 05 марта в 17:38
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН вчера в 20:49
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Энергетика

Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня 07 марта в 23:37
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию

"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 06:34
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна

Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Российская газета 00:45
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное