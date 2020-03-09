По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.

В Париже произошла стрельба в мечети

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