Все внимание сегодня будет приковано к важным политическим переговорам в Париже, где пройдет саммит «нормандской четверки», лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят перспективы урегулирования конфликта в Донбассе. В таком формате «четверка» собирается впервые после трехлетнего перерыва.

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