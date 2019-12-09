Политика
Первый каналВ Париже пройдет саммит «нормандской четверки»
Все внимание сегодня будет приковано к важным политическим переговорам в Париже, где пройдет саммит «нормандской четверки», лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят перспективы урегулирования конфликта в Донбассе. В таком формате «четверка» собирается впервые после трехлетнего перерыва.
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Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»
Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Политика
Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
Футбол
«Спартак» потерпел фиаско в матче с «Ростовом»
Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спорт
В Лозанне началось заседание исполкома WADA
В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Хоккей
Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро
Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Транспорт
Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД
Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Политика
Стал известен состав вылетающей в Париж российской делегации
В состав российской делегации, вылетающий на саммит «нормандской четверки» в Париж, входят министр энергетики РФ Александр Новак, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
Политика
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Экономика
Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Экономика
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Происшествия
В Липецке на Ковалева нашли два трупа после пожара в ангаре
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка ангара на площади 100 кв.м. В ходе тушения пожара обнаружено 2 мужских тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Экономика
Отели Турции продолжат дорожать в ближайшие несколько лет
Турпоток в Турцию резко упал в 2015-2016 годах из-за серии терактов и ухудшения отношений с РФ, из-за которого чартеры в страну были временно запрещены.
Фигурное катание
Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием медалей финала серии Гран-при в Турине.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Гаджеты
Apple планирует выпустить новые iPhone без единого разъема
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 12.
Общество
Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке.
Армия и оружие