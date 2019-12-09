В Париже начались переговоры «нормандской четверки». Планируется, что встреча продлится 2 часа 45 минут, Россия, Украина, Германия и Франция собрались для поиска решений кризиса на юго-востоке Украины.

Экономика Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога Новый налог на проживание в отелях Турции не окажет радикального влияния на турпоток из России, однако энтузиазма такая мера не вызывает, рассказал RNS вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Футбол Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Политика Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Спорт Сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022 Сборная России по футболу, в случае удачного выступления в отборочном турнире, не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре под своим названием и флагом, заявила WADA.

Общество Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".

Единоборства Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.