Политика
REGNUMПутин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 09:08
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Политика
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Политика
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Футбол
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Евразия Daily вчера в 13:01
Политика
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Lenta.ru 08:53
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По всей России срываются закупки препарата преднизолон
В России один за одним признаются не состоявшимися закупки преднизолона в таблетках и инъекциях - препарат приобретают для больниц, а также льготных категорий граждан, в числе которых дети до трех лет.
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Эксперты WADA выразили сомнение в случайности искажений в базе данных московской лаборатории, сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус в открытом письме.
Взгляд.ру 03:55
Общество
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
Михаил Развожаев перезагрузил правительство Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев на сегодняшнем аппаратном совещании объявил новый состав правительства, в который вошли новые лица и чиновники из прежнего состава органов исполнительной власти.
ForPost 06:05
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ РФ
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Политическая Экспертиза 28 сентября в 01:19
Политика
Согласование «формулы Штайнмайера» ждут в ДНР и ЛНР
Министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никанорова и Владислав Дейнего считают, что Киев будет согласовывать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает особый статус для Донбасса.
РЕН ТВ 07:10
Экономика
Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
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У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
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Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
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В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
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В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".
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