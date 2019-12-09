Политика
RT на русскомВ Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — заявили в Елисейском дворце, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что саммит в нормандском формате в Париже был прерван для двусторонней встречи Путина и Зеленского.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Политика
Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Экономика
«Татнефть» возобновила разведку в бассейне Гадамес в Ливии
Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) опубликовала в понедельник заявление, в котором сообщила, что российская нефтяная компания "Татнефть" 6 декабря возобновила сейсморазведочные работы в регионе Хамада.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Общество
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Происшествия
На Алтае произошло землетрясение
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Курил.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Наука
В сетчатке обнаружили клетки циркадных ритмов
Американские исследователи обнаружили в сетчатке клетки циркадных ритмов.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Экономика
Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды
Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом.
Здоровье
В Сызрани резко возросло число заразившихся смертельной болезнью
В Сызрани (Самарская область) резко увеличилось число заразившихся смертельно опасной болезнью.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Общество
Яркая вспышка в небе вызвала переполох среди жителей Алтая
Как сообщает ИА REGNUM, примерно в 18:18 по местному времени на небе можно было видеть яркую вспышку зелено-голубого цвета.
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган
Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Общество
Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора
Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет.