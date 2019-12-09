В Париже началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они проводят переговоры перед саммитом в «нормандском формате».

Встреча Путина и Меркель началась в Париже

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