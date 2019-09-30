Сотни французов пришли к Дому инвалидов, чтобы проститься с экс-президентом Жаком Шираком, сообщает ОТР. Смотрите такжеУмер бывший президент Франции Жак Ширак Люди оставляют букеты белых роз, яблоки, которые были символами его предвыборной кампании, и множество записок со словами благодарности.

В Париже прощаются с экс-президентом страны Жаком Шираком

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