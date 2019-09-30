Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Париже прощаются с экс-президентом страны Жаком Шираком

Сотни французов пришли к Дому инвалидов, чтобы проститься с экс-президентом Жаком Шираком, сообщает ОТР. Смотрите такжеУмер бывший президент Франции Жак Ширак Люди оставляют букеты белых роз, яблоки, которые были символами его предвыборной кампании, и множество записок со словами благодарности.
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Французы выстроились в большую очередь, чтобы проститься с Шираком

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РИА Новостивчера в 12:10

Сотни французов пришли к Дому инвалидов, чтобы проститься с экс-президентом Шираком

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В Париже началась церемония памяти экс-президента Франции Жака Ширака

Интерфаксвчера в 08:48

В Париже проходит церемония прощания с Жаком Шираком

Коммерсантъвчера в 10:09

Тысячи французов пришли сегодня к Дому инвалидов в Париже, чтобы проститься с экс-президентом Жаком Шираком

Эхо Москвывчера в 09:31
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