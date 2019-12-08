Политика
РИА НовостиВ Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке. В митинге приняли участие около 150 человек.
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Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Происшествия
В Благовещенске происходит массовая эвакуация школьников
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке также поступили массовые сообщения о минировании зданий школ, после чего проведена эвакуация и кинологи начали обследование.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Армия и оружие
Дистанционную снайперскую винтовку планируют создать в России
Шоу-бизнес
Актриса Агния Кузнецова родила первенца
Новоиспеченные родители пока не раскрывают имя малыша. Однако, благодаря публикации Кузнецовой, стало известно, что она родила мальчика.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Общество
Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море
Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Экономика
Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться
Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться Товарооборот КНР с США в январе—ноябре на фоне торговой войны потерял 15,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, откатившись до отметки $494,45 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 8 декабря.
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Политика
Встреча Лаврова с Помпео пройдет 10 декабря в Вашингтоне
Встреча главы Госдепартамента США Майкла Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 10 декабря в Вашингтоне, сообщается в распространенном в воскресенье графике американского внешнеполитического ведомства.
Музыка
Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»
Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Кино
В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Политика
Газопровод «Сила Сибири» – железобетонная связь Москвы и Пекина
Запущен в работу газопровод «Сила Сибири». Газ в Китай идет с Чаяндинского месторождения.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Политика
Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса
В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Экономика
СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.