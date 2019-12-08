Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке. В митинге приняли участие около 150 человек.
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В Париже украинцев забросали яйцами

Российская газета17:45

Митингующих украинцев с бандеровским флагом в Париже забросали яйцами

Взгляд.ру14:35

В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами

Комсомольская правда15:33

Вышедших на протест украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами в Париже

Газета.Ru15:27

Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

Известия16:03

Митингующих из-за «нормандского» саммита украинцев закидали яйцами в Париже

News.ru13:24

В Париже забросали яйцами украинцев

РИА Новости12:44
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