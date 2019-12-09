Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке. В митинге приняли участие около 150 человек.
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СМИ узнали о нападении с яйцами на митинговавших в Париже украинцев

РБК22:48

В Париже забросали яйцами украинцев

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В Париже украинцев забросали яйцами

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News.ru13:24

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
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