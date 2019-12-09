Политика
РИА НовостиВ Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке. В митинге приняли участие около 150 человек.
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Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Экономика
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Футбол
«Марсель» обыграл «Бордо» и довел свою победную серию до шести матчей
"Марсель" на своем поле обыграл "Бордо" в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. В составе гостей отличился Ясин Адли.
Политика
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Здоровье
Немецкий врач рассказал об основных врагах здоровых сосудов
Курение, высокое давление, повышенный уровень холестерина и сахара наносят вред сосудам человека, заявил немецкий врач Мартин Галле.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Фигурное катание
Алёна Косторная выиграла финал Гран-при
В Турине завершился финал Гран-при. На "десерт" была произвольная программа у женщин. Здесь состязались сразу четыре россиянки.
Политика
Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
Православные христиане отмечают Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Культура
Три юных уфимских танцора приняли участие в проекте «Танцы» на ТНТ
Даша танцевала как номинантка на выбывание, но Егор принял решение оставить ее в проекте, возможно, в этом свою роль сыграл красивый номер с уфимскими танцорами.
Общество
Сибирский Левша делает самую маленькую копию монеты
Микроминиатюрист из Академгородка Владимир Анискин, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, хочет изготовить самую маленькую копию знаменитого червонца Госбанка СССР.
Происшествия
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Авто
Ford Mustang может стать электромобилем
Напомним, что в прошлом месяце дебютировал электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, впрочем, не имеющий с оригинальным «Мустангом» ничего общего, кроме внешности.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Общежитие педагогического колледжа горит под Иркутском
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.