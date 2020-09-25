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Кварталы, прилегающие к месту происшествия, оцеплены правоохранителями. Ведутся следственные мероприятия. Премьер-министр Франции Жак Кастекс прибыл в министерство внутренних дел, где создана группа по мониторингу этого ЧП.В источнике
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