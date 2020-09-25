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Российская газета
Российская газета

В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo

Кварталы, прилегающие к месту происшествия, оцеплены правоохранителями. Ведутся следственные мероприятия. Премьер-министр Франции Жак Кастекс прибыл в министерство внутренних дел, где создана группа по мониторингу этого ЧП.В источнике
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Интерфакс

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

Интерфакс07:35
РИА Новости

СМИ: второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo задержали

РИА Новости08:21
RT на русском

Нападение в Париже расследует антитеррористическая прокуратура

RT на русском08:14
Коммерсантъ

Четыре человека получили ножевые ранения у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже

Коммерсантъ06:48
Газета.Ru

Напавший на прохожих у старого здания Charlie Hebdo задержан

Газета.Ru07:19
РБК

Неизвестный с мачете напал на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo

РБК07:09
ТАСС

Инцидент у бывшего здания Charlie Hebdo квалифицирован как покушение на убийство

ТАСС08:10

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
REGNUM05:14
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отсутствием масок

Специалист вновь рекомендовал носить маски в общественных местах, мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции.
REGNUM07:46
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Новый тип сверхпроводников открыт физиками

Ученые пришли к выводу, что кроме двух типов s-волновые и d-волновые, есть и третий тип таких волн - g. Физики выявили, что с помощью существующих технологий охладить материал до необходимой температуры в -272,16 градуса по Цельсию было невозможно.
МТВ онлайн22 сентября в 11:56
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03