Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла в Париже, пишет РИА Новости. До этого лидеры ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону. Путин рассказал, что остался доволен встречей.

Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

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