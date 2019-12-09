Политика
BFM.ruПереговоры Путина и Зеленского в Париже завершились
Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла в Париже, пишет РИА Новости. До этого лидеры ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону. Путин рассказал, что остался доволен встречей.
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Политика
«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах
Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Политика
Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками
В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате
Атмосфера на встрече в нормандском формате в Париже рабочая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимающий участие в переговорах.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Политика
Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai24, что власти страны на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, что привело в итоге к войне.
Экономика
Обманутым дольщикам в России выплатили первые компенсации
Первые выплаты получили дольщики Саратовской области, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Размер выплат дольщикам стал в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба фонда.
Политика
Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставил вопрос по восстановлению Киевом контроля над границей с РФ, рассчитывает вернуться к этому вопросу на следующей встрече через четыре месяца.
Политика
Зеленский перешел на саммите на русский язык
Что хотел сказать Зеленский, демонстрацией знания русского языка непонятно.
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Футбол
С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Петербургский "Зенит" во вторник встретится с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.