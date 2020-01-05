Страшная трагедия произошла позавчера в городе Павлово Нижегородской области — там 18-летний местный житель погиб, защищая незнакомую женщину.

с чего всё началось

Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области. Вечером 3 января на улице в Павлове было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

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