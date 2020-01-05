Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области. Вечером 3 января на улице в Павлове было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Страшная трагедия произошла позавчера в городе Павлово Нижегородской области — там 18-летний местный житель погиб, защищая незнакомую женщину.
Нижний Новгород on-line07:15

Подробнее о событии

В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Нижний Новгород on-line07:15

18-летний нижегородец погиб, защищая женщину

Нижегородская Правда05:16

Убийца 18-летнего героя в Павлове задержан

Newsroom2410:09

В Павлове задержан подозреваемый в убийстве молодого парня, вступившегося за женщину

Время Н11:46

Мужчину, который убил 18-летнего парня, защищавшего женщину в Павлове, арестовали

Pro Город НН11:23

Уголовное дело возбуждено по факту убийства 18-летнего нижегородца в Павлове

КП - Нижний Новгород10:52

Павловчанин задержан по подозрению в убийстве юноши

Нижний сейчас10:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Общество

Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко

Коммерсантъ 03:46
Наука

Вакцина от гриппа может способствовать борьбе с раком

Исследователи провели анализ более 30 тысяч историй болезней людей с раком легких и определили: чаще выживали те, кто хоть раз болел гриппом.
Невские Новости 06:31
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

РИА Новости 10:02
Политика

Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.
Известия 13:08
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости 09:49
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Известия 13:22
Экономика

Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы

Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
URA.Ru 10:52
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Хоккей

Канада — Россия 0:0 (1-й перерыв)

RT на русском 13:44
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03 января в 03:34
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Футбол

Киевское «Динамо» отдало полузащитника в турецкий «Ризеспор»

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш перешёл в турецкий «Ризеспор», где проведёт в аренде остаток сезона.
Евро-футбол.ру 12:33
Политика

Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
REGNUM 12:29
Футбол

«Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым

По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.
Sports.ru 11:36
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:45
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Хоккей

Знарок: хоккеистам «Спартака» нужно было реализовывать свои моменты

РИА Новости 12:39
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери

Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Наша версия 08:18
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами

Car.ru 03 января в 10:36
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

По сообщениям источника, мощнейший корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе.
Новостной фронт 11:59
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль 03 января в 07:02
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 06:56
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Финансы

Курс доллара: високосный год станет критичным для рубля

Как пояснил «СП» ведущий аналитики группы компаний «Финам» Сергей Дроздов, одной из главных причин укрепления рубля стал разворот ФРС США в сторону более мягкой монетарной политики, в результате чего активы развивающихся стран стали пользоваться спросом.
Свободная Пресса 13:00
Главное