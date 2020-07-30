Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ PayPal констатировали «смерть» наличных

Пандемия коронавируса привела к переломному моменту в экономике, когда наступила "смерть" наличных денег. Об этом пишет Fortune со ссылкой на заявление платежной системы PayPal. Большинство людей в мире больше не хотят использовать наличные деньги и формы оплаты, когда необходим физический контакт.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Переломный момент в использовании только безналичных расчетов наступил

Народные новости13:42

В мире констатировали смерть наличных

Lenta.ru10:00

В мире констатировали смерть наличных денег

Авторадио10:29

PayPal заявила о «смерти наличных»

Секрет фирмы10:13

Эксперты объявили о смерти наличных денег в мире

АМИТЕЛ12:14

Эпоха безнала: расчеты кэшем достигли переломного момента

Вести.Ru08:53

PayPal объявил о гибели наличных денег

Финансовая газетавчера в 20:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика

МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии

Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
223
Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Футбол

Ибрагимович принял решение остаться в «Милане»

«Милан» и форвард Златан Ибрагимович могут начать переговоры о продолжении сотрудничества.
Metaratings 14:52
Происшествия

Адвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым

Rambler News Service 10:10
Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
2
Футбол

Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией»

Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.
Metaratings 12:28
Футбол

«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы

Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
Sports.ru 12:44
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
79
Происшествия

Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке

По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину.
Русский Запад 09:56
2
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
379
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
5
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
519
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Космос

Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура

Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
28
Кино

Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года

NewInform 09:50
Общество

Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи

Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00
7
Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
417
Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
648
Политика

Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.
Интерфакс 13:24
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
351
Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА

Российская газета 13:20
Политика

Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 12:51
310
Шоу-бизнес

Наталья Орейро вернулась в образ героини сериала «Дикий ангел»

Образ Милагрос актриса применила во время прямого эфира с партнером по сериалу Факундо Араной.
RuNews24.ru 13:35
5
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
78
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
1
Происшествия

Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах

Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Футбол

«Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера

Ранее стало известно, что Дмитрий Парфёнов отказался возглавлять "Оренбург".
Soccer.ru 11:38
Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
39
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное