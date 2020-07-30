Пандемия коронавируса привела к переломному моменту в экономике, когда наступила "смерть" наличных денег. Об этом пишет Fortune со ссылкой на заявление платежной системы PayPal. Большинство людей в мире больше не хотят использовать наличные деньги и формы оплаты, когда необходим физический контакт.

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Футбол Ибрагимович принял решение остаться в «Милане» «Милан» и форвард Златан Ибрагимович могут начать переговоры о продолжении сотрудничества.

Футбол Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией» Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.

Футбол «Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.

Происшествия Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину. 2

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 5

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 519

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Космос Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М». 28

Политика Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19 Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.

Политика Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. 310

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 78

Происшествия Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.

Футбол «Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера Ранее стало известно, что Дмитрий Парфёнов отказался возглавлять "Оренбург".