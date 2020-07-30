Экономика
Экономика сегодняВ PayPal констатировали «смерть» наличных
Пандемия коронавируса привела к переломному моменту в экономике, когда наступила "смерть" наличных денег. Об этом пишет Fortune со ссылкой на заявление платежной системы PayPal. Большинство людей в мире больше не хотят использовать наличные деньги и формы оплаты, когда необходим физический контакт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Футбол
Ибрагимович принял решение остаться в «Милане»
«Милан» и форвард Златан Ибрагимович могут начать переговоры о продолжении сотрудничества.
Metaratings 14:52
Происшествия
Адвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым
Rambler News Service 10:10
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Футбол
Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией»
Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.
Metaratings 12:28
Футбол
«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы
Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.
Sports.ru 12:44
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке
По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину.
Русский Запад 09:56
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Космос
Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура
Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
Кино
Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года
NewInform 09:50
Общество
Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи
Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.
Интерфакс 13:24
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Наталья Орейро вернулась в образ героини сериала «Дикий ангел»
Образ Милагрос актриса применила во время прямого эфира с партнером по сериалу Факундо Араной.
RuNews24.ru 13:35
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Происшествия
Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах
Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Футбол
«Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера
Ранее стало известно, что Дмитрий Парфёнов отказался возглавлять "Оренбург".
Soccer.ru 11:38
Происшествия
Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12