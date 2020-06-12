Коронавирус
REGNUMВ Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося. Об этом 12 июня сообщает издание «Синьцзинбао» со ссылкой на управляющего рынка.
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Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.РИА Новостивчера в 14:09
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