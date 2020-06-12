Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. Сообщается, что заболел 52-летний мужчина. Позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины.
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с чего всё началось

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
РИА Новости14:09

Подробнее о событии

Власти Пекина проверят на коронавирус более 10 тысяч работников главного оптового рынка

Life.ru21:37

10 тысяч работников и торговцев рынка в Пекине, где нашли коронавирус, пройдут тестирование

Вести.Ru21:12

Китайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в Пекине

Комсомольская правда20:50

В Пекине проверят 10 тыс. человек после обнаружения COVID-19 на рынке

Московский Комсомолец20:50

СМИ сообщили о закрытии рынка в Пекине из-за новых случаев коронавируса

РБК16:26

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Lenta.ru14:48

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

РИА Новости14:09
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 10 июня в 12:39
1,9K
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение

РИА Новости 20:52
1,8K
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК 19:12
47
Армия и оружие

Армия США пыталась заблокировать военный патруль России в Сирии

В районе сирийского города Кобани российский военный патруль ранее подорвался на мине.
RuNews24.ru вчера в 11:03
1,7K
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
24
Гаджеты

Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране

Последнее обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) получилось проблемным.
Ferra 08:22
3
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 03:10
13
Общество

Диетолог поделилась рецептами полезного фастфуда

Поесть любимой картошки фри и бургеров и не нанести вред здоровью и фигуре — вполне возможно, рассказала диетолог Елена Соломатина.
News.ru 21:45
Общество

В Ленинградской области сняли запрет на услуги каршеринга

Временный запрет на услуги каршеринга был введен на территории Ленинградской области с 15 апреля после принятия аналогичной меры в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:37
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
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Финансы

Эксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru 20:09
7
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
18K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
1,7K
Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ вчера в 12:49
51
Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
55
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
50
Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

РЕН ТВ 18:57
5
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса 20:52
4
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
104
Политика

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ 18:36
2
Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ вчера в 13:37
2,1K
Футбол

Завершивший карьеру Роббен тренировался на базе «Баварии»

Роббен отыграл за сильнейший клуб Германии десять сезонов и завершил карьеру прошлым летом.
Вести.Ru 13:05
Общество

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 13:44
Здоровье

В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом

Из 50 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов РФ, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily 21:20
135
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
316
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
207
Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 20:49
12
Общество

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская инфицирована новой коронавирусной инфекцией, сообщают телеграм-канал Офиса президента и местные СМИ.
Readovka.ru 07:24
716
Игры

Sony показала новую PlayStation 5

Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости вчера в 17:17
907
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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