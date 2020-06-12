Коронавирус
Газета.RuВ Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. Сообщается, что заболел 52-летний мужчина. Позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины.
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с чего всё началось
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.РИА Новости14:09
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Китайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в Пекине
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Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
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Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Жена президента Украины Елена Зеленская инфицирована новой коронавирусной инфекцией, сообщают телеграм-канал Офиса президента и местные СМИ.
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Sony показала новую PlayStation 5
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