Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. Сообщается, что заболел 52-летний мужчина. Позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины.
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с чего всё началось

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
РИА Новости14:09

Подробнее о событии

СМИ сообщили о закрытии рынка в Пекине из-за новых случаев коронавируса

РБК16:26

На рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лосося

Комсомольская правда15:58

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

РИА Новости14:09

СМИ: Новое место распространения коронавируса выявили в Пекине

Телеканал 360°14:59

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Lenta.ru14:48

На крупнейшем рынке Пекина обнаружили коронавирус

Московский Комсомолец14:23

В Китае опять выявили вспышку CoViD-19 на рынке. Теперь в Пекине

Life.ru15:00
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews 14:02
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
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Финансы

Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
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Киберспорт

В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»

Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com вчера в 11:36
Кино

Американская киноакадемия «заморозит» число номинантов на «Оскар»

Со следующего года в номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» будут включать ровно десять картин, сообщила Американская академия киноискусств.
News.ru 16:22
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
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Политика

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей: Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются.
Вести.Ru вчера в 11:01
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Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,8K
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

REGNUM 16:11
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Игры

Sony объяснила выпуск двух версий PlayStation 5

Актуальные Новости 13:14
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
8
Общество

Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов

В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».
Комсомольская правда 16:54
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко сообщила, что переезжает в Казань

Ранее Дмитрий сообщал, что не планирует завершать карьеру в ближайшую пару лет.
Paparazzi.ru вчера в 16:21
8
Общество

Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру вчера в 04:14
1,7K
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Футбол

Милевский рассказал о серьезном конфликте с Алиевым

ProstoProSport 05:38
Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
9
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
94
Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
1
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
2,1K
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
470
Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
2,1K
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
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Футбол

Валенсия — Леванте 0:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 08:46
Политика

В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru 11:10
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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