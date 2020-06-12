Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. Сообщается, что заболел 52-летний мужчина. Позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины.
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с чего всё началось

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
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СМИ сообщили о закрытии рынка в Пекине из-за новых случаев коронавируса

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СМИ: Новое место распространения коронавируса выявили в Пекине

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