Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.

с чего всё началось

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. Сообщается, что заболел 52-летний мужчина. Позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины.

В Пекине на рынке нашли коронавирус

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 27

Общество В Оренбургской области продлили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области. 38

Происшествия Пожар на газопроводе в Омске потушили Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. 47

Кино Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС. 3

Шоу-бизнес Настя Каменских научила подписчиков приседать Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой.

Гаджеты Как выглядят анимации в MIUI 12? Появился новый системный шрифт, который выглядит более современным и соответствует новому пользовательскому интерфейсу.

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 317

Политика США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. 4

Происшествия Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту. 38

Общество Путин вручил медали «Герой Труда» Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 733