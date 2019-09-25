Общество
ИзвестияКрупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине. Как сообщает издание China Daily, введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако первые рейсы Дасин примет уже 25 сентября.
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Происшествия
В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней
В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у Путина и Мадуро состоится беседа один на один, после чего пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.
Инфорос 05:06
Общество
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.
News.ru 23 сентября в 08:32
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия
Выпавший из окна поляк приземлился на украинца
В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 07:18
Происшествия
Следователь по делу актера Устинова подал рапорт об отставке
Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.
Первое антикоррупционное 06:59
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Политика
Совфед назначил Лебедева председателем Верховного суда на новый срок
Лебедев возглавляет Верховный суд РФ уже на протяжении 30 лет, за этот срок он назначался на эту должность пять раз, последний раз - в 2014 году на пост председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого был включен бывший Высший арбитражный суд.
Инфорос 06:01
Кино
Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
ТК Звезда вчера в 12:49
Политика
Беглов представил вице-губернаторов на утверждение ЗакСа Петербурга
На заседании в Мариинском дворце Александр Беглов заявил, что в соответствии со статьей устава о правительстве Петербурга он представляет депутатам ЗакСа кандидатуры для согласования на должность вице-губернаторов.
Слово и Дело 04:19
Происшествия
Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»
Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
Небольшой кроссовер станет первым серийным электромобилем Volvo, дебют которого состоится в октябре.
32CARS.ru 04:04
Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости 23 сентября в 23:26
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия
Капитан севшего на мель в Швеции судна с моряками из России задержан
Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Швеции, задержан, сообщило генконсульство России в Гётеборге.
RT на русском 05:37
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57