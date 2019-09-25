Общество
ИзвестияКрупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине. Как сообщает издание China Daily, введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако первые рейсы Дасин примет уже 25 сентября.
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Происшествия
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Футбол
Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец
Владельцем клуба является российский бизнесмен Михаил Пономарёв.
Чемпионат 07:16
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил три года колонии
Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа
Кто и почему решил начать процедуру импичмента Председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 02:26
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Вокруг ТВ вчера в 17:57
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Армия и оружие
Bloomberg узнал об участии ЧВК Вагнера в боях в Ливии
Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии.
Ведомости 08:32
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»
Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском вчера в 06:39
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 23 сентября в 08:27
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Экономика
На Урале раскрыли картельный сговор поставщика иммуноглобулина на сотни миллионов рублей
Свердловский арбитражный суд подтвердил наличие картельного сговора между ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (ОСПК) и ООО «Альфа Фарм» на российском рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита, пишет РБК.
Деловой квартал (Екатеринбург) 08:03
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика
Скабеева отреагировала на скандал с Зеленским и Трампом
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора.
ФАН 08:29
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
Политика
Берлин получил послание Путина по РСМД
Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском вчера в 05:56