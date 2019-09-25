Общество

ИзвестияИзвестияКрупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине. Как сообщает издание China Daily, введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако первые рейсы Дасин примет уже 25 сентября.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Китае открылся самый большой в мире аэропорт

Российская газета04:51

В Китае открыли новый международный аэропорт Дасин

РБК03:19

Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

Sibnovosti.ruвчера в 05:13

Новая воздушная гавань Пекина введена в эксплуатацию

Вести.Ruвчера в 23:26

СМИ: новый крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыт в Пекине

ТАССвчера в 23:11

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Ведомостивчера в 22:36

В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин

Коммерсантъ02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

REGNUM 07:13
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Футбол

Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец

Владельцем клуба является российский бизнесмен Михаил Пономарёв.
Чемпионат 07:16
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика

Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

Кто и почему решил начать процедуру импичмента Председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 02:26
Кино

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Вокруг ТВ вчера в 17:57
Происшествия

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым

Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Армия и оружие

Bloomberg узнал об участии ЧВК Вагнера в боях в Ливии

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии.
Ведомости 08:32
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском вчера в 06:39
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 23 сентября в 08:27
Политика

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

BFM.ru 08:22
Экономика

На Урале раскрыли картельный сговор поставщика иммуноглобулина на сотни миллионов рублей

Свердловский арбитражный суд подтвердил наличие картельного сговора между ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (ОСПК) и ООО «Альфа Фарм» на российском рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита, пишет РБК.
Деловой квартал (Екатеринбург) 08:03
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Скабеева отреагировала на скандал с Зеленским и Трампом

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора.
ФАН 08:29
Армия и оружие

США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту

Ferra 08:51
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
Политика

Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Происшествия

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском вчера в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное