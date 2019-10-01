Армия и оружие
КоммерсантъВ Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики. В мероприятии участвовало 15 тыс. военных, 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. Парад прошел на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.
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Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
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