Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР

Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
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