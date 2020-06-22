Политика
ТАССВ Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы
Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS. "Мы должны подготовиться [к отключению] заранее, по-настоящему, а не только психологически".
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Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Армия и оружие
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщила государственное агентство САНА.
РИА Новости 16:29
Политика
Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя
Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
Московский Комсомолец Ярославль 05:33
Технологии
WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
ФАН вчера в 19:52
Футбол
«Бёрнли» опубликовал заявление по ситуации с баннером «Жизни белых важны»
«Бёрнли» на официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с баннером, которая произошла во время матча 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Чемпионат 16:27
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Технологии
Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов
Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
News.ru 16:38
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
РИА Новости 05:18
Общество
ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей
Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».
RT на русском 14:53
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов
Discover24 07:32
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем
Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
HotGeo 04:54
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru 15:57
Политика
ДНР предупреждала Киев об открытии КПВВ «Еленовка»
Пять писем с предложением совместного открытия контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Еленовка» было отправлено украинской стороне властями ДНР, заявила 22 июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова журналистам.
ИА Красная Весна 04:36
Футбол
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ
Сообщается, что был выявлен один случай заражения коронавирусом.
Bookmaker-ratings.ru 15:11
Экономика
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 09:42
Происшествия
В Петербурге в отделе полиции избили правозащитницу Анну Фомину
Правозащитницу Анну Фомину избили в 78-м отделе полиции в Санкт-Петербурге.
Znak.com 14:57