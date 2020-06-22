Политика

ТАССТАССВ Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS. "Мы должны подготовиться [к отключению] заранее, по-настоящему, а не только психологически".
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Газета.Ru14:45

В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

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Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну

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В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

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Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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Армия и оружие

СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима

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РИА Новости 16:29
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Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя

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WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

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Происшествия

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

Вести.Ru 07:24
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«Бёрнли» опубликовал заявление по ситуации с баннером «Жизни белых важны»

«Бёрнли» на официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с баннером, которая произошла во время матча 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Чемпионат 16:27
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
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Технологии

Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
News.ru 16:38
Политика

Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

РИА Новости 05:18
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Общество

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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
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Политика

Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

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Общество

Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».
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Наука

В ледяном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов

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Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем

Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
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Общество

Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
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ДНР предупреждала Киев об открытии КПВВ «Еленовка»

Пять писем с предложением совместного открытия контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Еленовка» было отправлено украинской стороне властями ДНР, заявила 22 июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова журналистам.
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

Сообщается, что был выявлен один случай заражения коронавирусом.
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В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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В Петербурге в отделе полиции избили правозащитницу Анну Фомину

Правозащитницу Анну Фомину избили в 78-м отделе полиции в Санкт-Петербурге.
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