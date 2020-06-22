Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS. "Мы должны подготовиться [к отключению] заранее, по-настоящему, а не только психологически".

В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 850

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 18

Технологии WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur. 1

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,1K

Футбол «Бёрнли» опубликовал заявление по ситуации с баннером «Жизни белых важны» «Бёрнли» на официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с баннером, которая произошла во время матча 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 5

Технологии Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.

Общество Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. 27

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 123

Общество Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». 779

Общество Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС. 2,2K

Кино Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.

Политика ДНР предупреждала Киев об открытии КПВВ «Еленовка» Пять писем с предложением совместного открытия контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Еленовка» было отправлено украинской стороне властями ДНР, заявила 22 июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова журналистам. 7