Коронавирус
Газета.RuВ Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Читать в источнике
Оценить434
с чего всё началось
Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.РИА Новостивчера в 23:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»
Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости», «Бизнес ньюс медиа», рекомендовал назначить Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщает издание.
РБК 06:26
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы, и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета 04:12
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Политика
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском 05:55
Общество
Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов
В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.
Online47.ru 06:05
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Армия и оружие
Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Американский президент заявил, что данный боезаряд способен с расстояния 1,6 тыс. км поразить цель, диаметр которой не превышает 70 см. Трамп, выступая в военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, проинформировал о новом оружии.
Актуальные Новости 13 июня в 13:07
Общество
В белорусском банке «Газпрома» ввели временную администрацию
Национальный банк Белоруссии с 15 июня ввел временную администрацию в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Гапромбанку), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
Forbes 04:34
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Театры
Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
Общество
Масочный режим сохранится в Волгоградской области
15 июня, в рамках проведения ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева заявила, что для граждан необходимо сохранить масочный режим, чтобы статистика по заболеваемости коронавирусом в регионе не увеличивалась.
Кривое-зеркало.ру 06:30
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Киберспорт
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Evo-rus.com 13 июня в 10:46
Общество
Парад Победы отменен в Пензенской области
Народные новости 03:31
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета вчера в 05:19
Космос
«Роскосмос» разработал способ запуска спутника-инспектора
Специалисты "Роскосмоса" придумали такой способ запуска, который позволяет вывести спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
Pravda.Ru 05:05
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Политика
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:20
Интернет
«Яндекс» запустил собственный сервис видеозвонков
«Яндекс.Телемост» не является отдельным сервисом.
Astera 06:10
Футбол
«Локомотив» подпишет 18-летнего вингера из Узбекистана
Спорт день за днем 05:53