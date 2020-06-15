Коронавирус
REGNUMВ Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2
Пекин, 15 июня 2020, 08:11 — REGNUM Крайне высоким является из-за новой вспышки на оптовом рынке Пекина «Синьфади» риск дальнейшего распространения коронавируса. Об этом 15 июня сообщила вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, ее слова приводит South China Morning Post.
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с чего всё началось
Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.РИА Новостивчера в 23:09
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