Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок, заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.

с чего всё началось

Пекин, 15 июня 2020, 08:11 — REGNUM Крайне высоким является из-за новой вспышки на оптовом рынке Пекина «Синьфади» риск дальнейшего распространения коронавируса. Об этом 15 июня сообщила вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, ее слова приводит South China Morning Post.

В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2

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